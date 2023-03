Zubau beim Asperhofener Gemeindeamt ist doch teurer

Die Arbeiten für den Zubau beim Gemeindeamt in Asperhofen sind in vollem Gange. Die Eröffnung ist für 1. April geplant. Da soll Ärztin Calipso Reif-Pröll auch ihre Praxis im Zubau aufsperren. Vorläufig ist das Mietverhältnis für zehn Jahre fix. „Die Ärztin hat aber vor, bis zu ihrer Pension in Asperhofen zu ordinieren“, weiß Bürgermeister Harald Lechner.

Die Kosten für den Zubau sind deutlich gestiegen, waren es zu Beginn 150.000 Euro, liegt man jetzt bei 500.000 Euro. „Wir haben zuerst mit einem Provisorium geplant, was aber von der Ärztekammer nicht genehmigt wurde“, erklärt Lechner. Also habe man Kostenschätzungen für einen Zubau eingeholt, diese waren bei 300.000 Euro. „Bei der Angebotseinholung haben wir dann gesehen, dass es teurer wird“, sagt der Bürgermeister. Hinzu sei gekommen, dass auch der obere Stock ausgebaut werde und an Zahnarzt Kimberger vermietet wird. Aufgrund der Angebotshöhe im niederschwelligen Bereich konnten die Arbeiten direkt an heimische Unternehmen vergeben werden. „Die Firmen sind uns auch entgegengekommen, bei den gestiegenen Materialkosten konnten sie aber nichts tun“, so Lechner.

Kredit muss aber keiner aufgenommen werden, aus Bedarfszuweisungen und Überschüssen könne der Zubau gedeckt werden, so Lechner.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.