Neues Heim für die Eichgrabener Pfadfinder

Nachdem die Pfadfinder Eichgraben-Maria Anzbach vergangenes Jahr vom Klostergelände, wo sie 33 Jahre lang ihr Pfadfinderheim hatten, ins Pfarrheim übersiedeln mussten, wurde ein neues Quartier gesucht. Nach längerer schwieriger Suche ergab es sich, dass die Gemeindeliegenschaft in der Bergstraße frei wurde. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig dafür aus, das Haus an die Pfadfinder zu vermieten. Haus und Garten bieten ausreichend Platz für Jugendgruppenarbeit und Bewegungsspiele.

Die Pfadfinder haben dem Nieselregen getrotzt und bei guter Laune die Eröffnung gefeiert. Unter den Besuchern waren auch Bürgermeister Georg Ockermüller und die Gemeinderäte Markus Otta (selber einst "Pfadi"), Franz Kraic und Michael Pinnow. Pfadfinder und Wölflinge entfachten ein kleines Lagerfeuer und feierten beim Feuerkreis, wo zwei Wölflingsversprechen abgelegt und das Halstuch verliehen wurden. Weiters wurden zwei Leitwölfe und ein Hilfswolf ernannt. Die Wölflingsführerin Carina Janitschek begrüßte die Besucher mit einer flotten und lebhaften Eröffnungsrede, Der Landeschef Thomas Gaisberger bedankte sich in seiner Rede bei der Gemeinde. Der Kolonnenführer Alex Wunsch dankte allen Mitarbeitern, die bei der Sanierung und der Umgestaltung des Hauses geholfen hatten. Bobby Bruckböck erinnerte in seiner Rede an seine 40 Jahre als Kolonnenführer und die acht Umzüge mit Umbauten in dieser Zeit! „Da muss eine Gemeinschaft schon sehr robust sein, um das auszuhalten“, so Bruckböck. Die Gäste wurden mit Gulaschsuppe, selbstgemachten Aufstrichen und feinen Mehlspeisen bewirtet.

Die Kolonne Eichgraben/Maria Anzbach, die derzeit aus vier Gruppen besteht (W1 »Wanderwolf«, P1 »Monsalvat«, R42 »Phönix« und G12 »Elsa«) gibt es seit 45 Jahren. Die Eichgrabener Pfadfinder haben in den letzten Wochen fleißig gebaut und gewerkt und das Haus „pfadfindertauglich“ gemacht. Robert Bruckböck, der die Pfadfinder Jahrzehntelang geleitet hatte, steht nach wie vor unterstützend zur Seite. Die Kolonne Eichgraben/Maria Anzbach wird derzeit von Alex Wunsch geleitet, der von Carina Janitschek, Ciara Pircher und Richard Fertschak unterstützt wird.

