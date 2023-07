Arbeiten für Nahversorger in Asperhofen vergeben

In einer zusätzlichen Sommer-Gemeinderatssitzung wurden jetzt die Beschlüsse für die notwendigen Arbeiten beim Nahversorger gefasst. Geplant ist die Eröffnung in den Räumlichkeiten an der Tullner Straße 2 noch heuer, voraussichtlich Anfang Dezember. Wie berichtet wird SPÖ-Gemeinderat Josef Heidenbauer den Nahversorger als Kaufmann in Kooperation mit der Firma Kiennast betreiben.

Gemeinsam mit Vertretern der Firma Kiennast gab es eine Begehung der Örtlichkeiten bei der alle notwendigen Adaptierungen besprochen wurden. Die Arbeiten für Einrichtung, Ladenbau und Regale in Höhe von 72.828 Euro wurden an die Firma Kiennast vergeben. Die Firma K&L übernimmt Einrichtung, Kühlmöbel und Technik in Höhe von 64.220,76 Euro. Den Backofen mit Kosten in Höhe von 7.800 Euro stellt die Firma Kiennast bereit, ebenso wie die Gastrotechnik mit einem Betrag von 2.160 Euro. Auch Wiege-, Warmhaltesysteme sowie die Schneidetechnik kommen von der Firma Kiennast mit Kosten in Höhe von 14.016 Euro, ebenso wie das Beleuchtungsmaterial für den Shop mit 8.301,60 Euro sowie das Kassensystem mit 8.499 Euro stellt die Firma Kiennast bereit. Der Auftrag für die Außen- und Innenwerbung wurde an die Firma KLW mit 10.770,49 Euro vergeben.

Die Baumeisterarbeiten in Höhe von 15.815,98 Euro übernimmt die Firma Wallner, die Malerarbeiten in Höhe von 5.124 Euro wurden an die Firma Gangl vergeben. Die Elektrikerarbeiten kommen auf 16.813,56 Euro und werden von der Firma Scharf übernommen, die Installateurarbeiten wurden an das Raiffeisen Lagerhaus in Höhe von 4.068 Euro vergeben. Die Beschlüsse erfolgten einstimmig.