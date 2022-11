Glasfaserausbau in Maria Anzbach möglich

Teil des NÖ Glasfasernetzes kann die Gemeinde Maria Anzbach werden. In den kommenden Wochen wird die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zum Glasfaserausbau eingeholt. Möglichst viele Menschen sollen von den Vorteilen von echter Glasfaser bis ins Haus überzeugt werden.

„Wir alle wissen, dass eine moderne digitale Infrastruktur in den kommenden Jahrzehnten in vielen Lebensbereichen unverzichtbar sein wird. Deshalb wollen wir jetzt alles daran setzen, die Voraussetzungen für die Errichtung des NÖ Glasfasernetzes in Maria Anzbach zu schaffen“, sagt Bürgermeisterin Karin Winter. Im Hinblick auf die Größe der Gemeinde werde das eine Herausforderung, so Winter.

Wenn bis Mitte März 2023 mehr als 42 Prozent der Haushalte und Betriebe in den vorgesehenen Ausbaugebieten zustimmen, kann die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) in der Gemeinde die nächsten Schritte für die Errichtung der Glasfaserinfrastruktur setzen.

„Ich bin überzeugt, dass wir die Hürde von 42 Prozent an Bestellungen nehmen werden“, so Karin Winter nach der gemeinsamen Startbesprechung mit nöGIG.

Wenn es genügend Bestellungen gibt, könnten die Bauarbeiten voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres starten. Verzögerung durch die Folgen von Corona und des Ukraine-Krieges können laut nöGIG aber nicht ausgeschlossen werden.

Die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft wurde vom Land Niederösterreich gegründet. Sie ist Teil der Niederösterreichischen Breitband Holding. Die Infrastruktur, die entsteht, ist und bleibt öffentlich: Die Regeln des NÖ Modells stellen sicher, dass das Netz langfristig in der Hand des Landes bleibt.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.