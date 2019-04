Umstellung am 1. Jänner hatte für Neulengbacher Gastonomen keine Nachteile. Mehrzahl der Gäste sieht Aktion positiv.

Fünf Lokale sind seit vier Monaten freiwillig rauchfrei. Die NÖN hat nachgefragt, wie sich die Umstellung ausgewirkt hat.

„Es ist super, es gibt nix Negatives“, strahlt Schmankerl-Chef Michael Flois. Ein paar Gäste seien vielleicht ausgeblieben, dafür seien aber mehr junge Familien mit Kindern gekommen. Auch seine Mitarbeiter sehen den Verzicht auf den Glimmstängel im Lokal positiv, freut sich Flois.

„Die Raucher sind ja eh tolerant.“ Bianka Lazelberger freut sich, dass die Umstellung auf ein Nichtraucher-Lokal keine Probleme gebracht hat.

„Im Großen und Ganzen ist es eine sehr positive Sache, so wie ich es erwartet habe“, sagt auch der St. Christophener Wirt Karl Schmölz. Sowohl für die Gäste als auch für die Mitarbeiter und ihn selbst sei die Umstellung positiv: „Es gibt niemanden, der schimpft, weil es nicht mehr raucht.“ Die Entscheidung, ein Nichtraucherlokal zu betreiben passe auch zu seinem Gesamtkonzept als Anbieter von Kinderverpflegung und Elsbeer-Genießerzimmern.

Als „sehr positiv und angenehm“ bezeichnet auch Bianka Lazelberger vom zweiten St. Christophener Wirtshaus die Veränderung: „Auch die Raucher haben kein Problem damit. Ganz wenige Gäste haben unser Lokal deswegen gemieden und kommen nur, wenn der Garten in Betrieb ist, dafür sind andere Leute zusätzlich gekommen.

Vom Geschäft her ist es kein Rückgang.“ Für die Raucher gibt es im Außenbereich einen kleinen wetterfesten Bereich mit Licht und Heizung, das funktioniere gut: „Die Raucher sind ja tolerant“, schmunzelt die St. Christophenerin.

Auch Sutt‘nwirt Franz Reither kann keine Verschlechterung feststellen. Er hatte am Anfang Bedenken, dass es Einbußen durch die Umstellung gibt, doch auch seine erste Bilanz fällt gut aus: „Bis auf ein paar kleine Nörgeleien ist alles tadellos und sehr positiv. Wir haben eine tolle Atmosphäre in den Gasträumen und ein schönes Arbeitsklima. Es stinkt nicht mehr nach Rauch.“ Die Gäste seien nicht ausgeblieben, eine gewisse Umschichtung habe es aber schon gegeben. Was dem Wirt etwas Sorge bereitet, ist aber der jetzt beginnende Gartenbetrieb, denn draußen darf natürlich nach wie vor geraucht werden: „Ich befürchte, dass sich da Nichtraucher beschweren, aber draußen können wir das Rauchen wirklich nicht verbieten.“

Johann Messerer von der Seebachstube tun die Raucher fast schon leid: „Sie machen schon etwas mit.“ Aber auch er bereut es nicht, dass er sein Gasthaus zu einem Nichtraucherlokal gemacht hat: „Es ist positiv, es hat sich bewährt.“

Initiative der Stadtgemeinde

Die Aktion „freiwillig rauchfrei“ wurde auf Initiative der SP von der Stadtgemeinde Neulengbach im Vorjahr gestartet und mit 1. Jänner umgesetzt. Vorbild war die Stadtgemeinde Tulln, die ebenfalls Gastronomiebetriebe zur Umstellung motivieren konnte.

Nichtraucherlokale gab es in Neulengbach auch schon vor der Gemeinde-Initiative. Diese sind: Heiss und Süß, Chen’s Restaurant, Genti‘s Kebap und Pizzeria, Weingartl und SVN-Kantine.