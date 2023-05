Premiere für Thomas Ott beim Feuerwehrheurigen in Asperhofen

Vollbild

Seniorenbundobmann Karl Fritz, Erich Hell und Gattin Marianne, Helga Steinböck, Antonia Benesch, Josef Noll und Klaus Benesch kamen am Samstagnachmittag zu einer gemeinsamen Jause. Franz Ott, Gerlinde und Herbert Humpelstetter, Andrea Debetin, Birgit Trautendorfer, Birgit Lutz, Maria Ott, Anni Binder und Anita Kugler sorgten in der Küche für einen reibungslosen Ablauf. Flora, Nina, Alexander, Annika, Elias und Felix trugen fleißig zum Gelingen des Heurigen bei. Christian Plank, Marleen Straubenmüller, Philipp Plank, Nora Gugrel, Sebastian Skraban und Christoph Humpelstetter waren für die Versorgung mit Getränken beim Heurigen zuständig. Der Musikverein Neulengbach-Asperhofen spielte den Frühschoppen am Sonntagvormittag Larissa, Anna, Doris und Birgit waren in der Kaffeebar und verkauften nur hausgemachte Mehlspeisen. Für gschmackige Grillhenderl sorgten Matthias Kugler, Christoph Eichinger, Leo Bichler und Stefan Müller. Die Familie Kugler – Georg, Josef, Thomas, Laurenz, Maxi, Victoria mit Miriam am Schoß – aßen inmitten des Zestzelts gemeinsam Köstlichkeiten vom Grill. Manfred und Karin Kellner, Uschi und Günter Sulzbacher erhielten von den Marktenderinnen Christina Steinböck (sitzend) und Nicole Wohlmuth ein Stamperl. Kommandant Thomas Ott (Mitte) freute sich mit Leopold Bichler, Vizebürgermeister Franz Zöllner, Rupert Bauer und Markus Keiblinger, dass das Feuerwehrfest bei strahlendem Sonnenschein viele Gäste anzog.

