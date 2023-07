Container schwebten über Maria Anzbach

Bürgermeisterin Karin Winter mit Bauhofleiter-Stellvertreter Roland Pfeiffer und Ferialpraktikant Lukas Krapfenbauer haben die Anlieferung der Container mitverfolgt. Foto: Eduard Riedl

Die Kleinkindergruppe „Zwergerlnest“, in der Kinder von einem Jahr bis zu zweieinhalb Jahre betreut werden, wird erweitert. Da die Nachfrage nach den Betreuungsplätzen so groß ist, hat sich die Gemeinde Maria Anzbach für die Erweiterung entschlossen.

Fünf Containter bieten Platz für 15 Kinder. Ein Spezialkran brachte die Container in den Garten des Kindergartens. Die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Maria Anzbach haben das Streifenfundament angefertigt. Die Container sind ein Provisorium bis 2024, bis der Neubau in Untern-Oberndorf fertig ist. Ab September sind die Container in Betrieb.