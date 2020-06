Die Bauarbeiten beim Kindergarten in Ollersbach haben begonnen. Wie berichtet ist aufgrund steigender Kinderzahlen eine Erweiterung notwendig geworden.

„Aufgrund der durchgeführten Bedarfserhebung und der Anmeldungen hat sich gezeigt, dass besonders in Ollersbach die Nachfrage für die Kleinen ab zweieinhalb Jahren gestiegen ist. Deswegen haben wir uns im Sinne der Kinder und der kurzen Wege entschieden, eine dritte Gruppe vor Ort einzurichten“, berichten Bürgermeister Franz Wohlmuth und Stadträtin Maria Rigler.

Die Bauarbeiten haben in der Vorwoche begonnen. „Uns war besonders wichtig, dass die Umbauarbeiten noch im Frühling losgehen, damit rechtzeitig für den Start des neuen Kindergartenjahrs im September 2020 alles abgeschlossen ist“, hält Stadtrat Christof Fischer fest.

Vorgesehen ist die Errichtung des erforderlichen Bewegungsraumes in einer Containeranlage. Der jetzige Bewegungsraum wird für die dritte Gruppe genutzt.

Geld aus dem Corona-Hilfspaket?

Der Kindergartenausbau könnte ein Projekt sein, in das Geld aus dem Corona-Hilfspaket des Bundes fließt. „Wenn es möglich ist, werden wir das in Anspruch nehmen, das wäre eine gute Sache“, erklärt Bürgermeister Franz Wohlmuth gegenüber der NÖN. Die Stadtgemeinde hat in der Vorwoche die Information bekommen, dass sie rund 850.000 Euro aus dem Konjunkturpaket bekommen kann. Details seien noch nicht bekannt, so Wohlmuth. „Gefördert werden Schul- und Kindergartenprojekte. Auch ökologische Maßnahmen wie Geh- und Radwege könnte man machen. Vielleicht ist auch im Bereich Photovoltaik etwas machbar. Luxusprojekte werden nicht gefördert, das wäre der falsche Weg“, betont Wohlmuth. Auf die Frage, ob man mit der Höhe der Bundesunterstützung zufrieden ist, antwortet der Bürgermeister: „Der Wunsch ist immer ein anderer, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das Ende der Fahnenstange wird es nicht sein, weil man nicht weiß, wie sich alles entwickelt. Aber für die Gemeinden und vor allem auch für die heimische Wirtschaft ist diese Förderung ganz wichtig.“