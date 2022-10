Frauen machen Karriere: Ein Abend in der Neulengbacher VHS

Um Frauen und ihren beruflichen Karriereweg ging es beim Erzählcafé, zu dem die Volkshochschule Neulengbach am Freitag einlud.

Zu Beginn erzählte Sylvia Zobek humorvoll über ihre musikalische Karriere, vom gefeierten Kinderstar bis zur Musiklehrerin, Musikschulleiterin und Chorleiterin. Anna Murschenhofer berichtete über ihre Ausbildung und ihre beruflichen Erfolge im kaufmännischen Bereich, neben der Renovierung ihrer Wohnung und der Erziehung ihrer Tochter. Aufgaben, die uns heute selbstverständlich erscheinen, aber in 1960er und 1970er Jahren durchaus nicht die Regel waren.

Regisseurin Brigitte Pointer musste ihre Liebe zum Theater mit dem Beruf der Buchhändlerin, in Einklang bringen. Alle Erzählerinnen einte die Kraft und die Ausdauer, mit der sie an ihrer Karriere gearbeitet haben. Die Hilfe durch fördernde Mentoren, das Beispiel von Eltern und Großeltern, sowie das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, gepaart mit einem hohen Arbeitseinsatz, haben sie zum beruflichen Aufstieg gebracht.

„Alle Damen sind Vorbilder, sogenannte Role-Models für ein eigenständiges Berufsleben“, fasste Moderatorin Helga Ecker den interessanten Abend zusammen.

„Die gute Atmosphäre beim Abschlussbuffet, mit Zeit zum Erzählen und Zuhören, ergab einen regen Gedankenaustausch und Gespräche der Teilnehmerinnen miteinander“, freute sich VHS-Leiterin und Veranstalterin Renate Nöhrig. Weitere Erzählcafés im kommenden Jahr werden folgen.

