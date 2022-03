„Magisches“ in der St. Christophener Theaterei

„Die Freude ist groß, denn es geht wieder los!“, jubelt Christa Berger von der Theaterei St. Christophen.

Gestartet wird am Freitag, 4. März, mit einem Konzert, bei dem Austropop vom Allerfeinsten mit Mario König, Julia Bachtrögler-Unger und Christof Kadane geboten wird. „Es gibt Lieder von der EAV, Rainhard Fendrich, Peter Cornelius, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Kurt Ostbahn und einigen anderen“, erklärt die Theatereichefin.

Am Donnerstag, 10. März folgt ein Kinoabend mit „Der Glanz der Unsichtbaren“ in der Location in St. Christophen. Am Freitag, 11. März geht es weiter mit einem magischen Event für die ganze Familie, die „Magischen Zehn“ kommen mit einer Zaubershow auf die Bühne. „Vor unseren Augen scheint sich eine Frau in Luft aufzulösen“, macht Berger neugierig auf diesen Abend.

Am Sonntag, 13. März gibt’s in der Theaterei Kinder-ImproTheater mit Karin Krawczynski und Christa Berger, am Freitag, 18. März die Komödie „Die Laufmasche“ und am Donnerstag, 31. März den Kinoabend mit „Nichts zu verschenken“. Zwei weitere Kinoabende folgen dann im April.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden