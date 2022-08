Es gibt wieder eine "Landjugend Neulengbach"

Werbung

„Geburtshelfer“ war Jugend-Gemeinderat Wolfgang Süss, am Freitagabend war es soweit und die Gründung der „Landjugend Neuengbach“ stand im Gasthaus Lazelberger in St. Christophen an. Einstimmig als Leiter und Leiterin wurden Sophie Wagner und Felix Wohlmuth aus Unterdambach gewählt. „Ich als ehemaliger Landjugend-Bezirksleiter freue mich natürlich, dass wir wieder eine eigene Landjugendgruppe in unserer Gemeinde haben“, so Wolfgang Süss höchst zufrieden.

Bauernkammerobmann-Stellvertreter Friedrich Prammer ermutigte die neue Jugendgruppe, bereits beim großen Erntedankfest in St. Pölten am 3. September mitzuwirken und Gebietsbäuerin Roswitha Hollaus rückte die Vorzüge der Landjugend in den Mittelpunkt: "Eine sinnvolle Freizeitgestaltung verbunden mit Tradition und Brauchtum."

