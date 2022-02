9.000 Portionen 2021 an Menschen in der Wienerwald-Region geliefert

Wie wichtig der Service „Essen auf Rädern“ ist, zeigt einmal mehr die Bilanz der Volkshilfe Wienerwald: Trotz Lockerungen im zweiten Corona-Jahr wurde das Angebot 2021 von den Menschen der Region verstärkt genützt.

„Mit knapp 9.000 ausgelieferten Portionen haben wir das drittbeste Ergebnis in der Geschichte des Regionalvereins verzeichnet“, freut sich die Vorsitzende und Geschäftsführende Gemeinderätin aus Innermanzing Edeltraud Mühlbauer.

Dabei wurden von den drei Fahrern Sepp Gnant, Willi Sklensky und Franz Tüchler fast 30.000 Kilometer im Raum Altlengbach, Innermanzing, Brand-Laaben, Eichgraben und Neulengbach zurückgelegt. Besonderer Dank gilt der Köchin Gerlinde Hellmuth, die trotz geschlossener Gaststätte 365 Tage im Jahr täglich zwei frisch gekochte Menüs für die Volkshilfe zubereitet.

Die Versorgung der älteren Generation mit warmem Essen wird im Bezirk St. Pölten durch unterschiedliche Organisationen gewährleistet, oft auch durch die Gemeinden. „Aber wie hier in der Wienerwald-Region vielfach durch Ehrenamtliche, die täglich mehrere Stunden dafür aufwenden, was man gar nicht hoch genug schätzen kann“, so der stellvertretende Bezirksvorsitzende der Volkshilfe St. Pölten und Alt-Bürgermeister von Altlengbach Wolfgang Luftensteiner.

