Motorsportspektakel in der Hellsklamm

Der Dirtrun findet zwar in diesem Jahr nicht in der Hellsklamm statt, sie bleibt aber dennoch eine tolle Event-Location. Der Schwerpunkt liegt nun auf Motorsport. Am vergangenen Wochenende strömten Rallyefahrer mit ihren Jeeps und Range Rovers aus ganz Europa ins Laabental und ermittelten ihre Meister.

Positiv ist das natürlich für den Tourismus im Laabental, denn die Hotels waren durch dieses Motorsportspektakel wieder bestens gebucht. „Die Rallyefahrer aus ganz Europa lieben den Wienerwald mit der Hellsklamm am Schöpfl“, weiß auch Lindenwirtin Gerti Geidel.