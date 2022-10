Mario Pecoraro und ein Überraschungsgast in der Bühne im Gericht

Mit den größten Hits von Elton John, Billy Joel und Freddie Mercury rockte er - immer kraftvoll und extrem virtuos - den vollen Saal, leise Töne am Saxophon steuerte Sohn Oscar als Überraschungsgast bei. Tanzend, klatschend und mit mehrstimmigem Gesang wirkte auch das begeisterte Publikum mit. Es gab Jubel, frenetischen Applaus und Standing Ovations.

Als Draufgabe erklang an diesem Abend „Candle in the Wind““, zur Erinnerung an Prinzessin Diana.

