Aufregung um Regenbogenfahnen in Eichgraben

Juni ist „Pride-Month“. So unterschiedlich wie die Menschen sind auch die Meinungen zu diesem Thema. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen – diesem im Artikel 1 der Menschenrechte verankerte Grundsatz sollte eigentlich nichts mehr hinzuzufügen sein. Dennoch kommt es immer wieder zu Ausgrenzungen oder Übergriffen auf Menschen, die anders sind, als andere.

Die Grünen Eichgraben nahmen den Pride-Month zum Anlass um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. „Wir haben angefragt, ob wir ein Regenbogenbankerl am Rathausplatz in Eichgraben aufstellen dürfen. Es ging uns darum ein Zeichen der Solidarität zu setzen und damit unseren Queeren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu signalisieren, dass sie sich in unserer Gemeinde wohl, wertgeschätzt und gleichgestellt fühlen dürfen. Leider fand das nicht die Zustimmung unseres Bürgermeisters“, teilten die Grünen via Facebook mit.

„Bei uns leben viele Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensmodellen und Orientierungen, die alle wertgeschätzt und gleich behandelt werden. Wir machen da keinen Unterschied. Und unter Gleichstellung aller verstehe ich auch, dass man bestimmt Gruppierungen nicht ständig hervorhebt“, argumentiert Bürgermeister Georg Ockermüller seine Entscheidung. Daraufhin verschenkten die Grünen Eichgraben zehn Regenbogenfahnen, die an Zäune privater Gärten gehängt wurden. Diese Regenbogenfahnen riefen aber offensichtlich Kritiker der Pride-Bewegung auf den Plan, denn zwei dieser Fahnen wurden gestohlen. Eines der Diebstahls-Opfer war die Eichgrabener Nationalrätin Elisabeth Götze. „Echt arg: diese Regenbogenfahne in Eichgraben wurde gestohlen! Sie war übrigens innen befestigt, jemand hat also über den Zaun gegriffen oder ist in den Garten gestiegen“, machte die Nationalrätin Elisabeth Götze ihrem Ärger auf Facebook Luft. Da die zwei Täter beobachtet wurden, hofft man nun auf Aufklärung dieses Diebstahls.