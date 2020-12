Der Regionalbusverkehr in der Region Tullnerfeld wurde von den Fahrplanexperten des VOR (Verkehrsverbund Ostregion) durchleuchtet und auf mögliche Verbesserungen geprüft. Am kommenden Sonntag, 13. Dezember, findet nun der alljährliche Fahrplanwechsel statt. Betroffen von der aktuellen Weiterentwicklung des Regionalbussystems in der Region Tullnerfeld sind die Gemeinden Asperhofen, Atzenbrugg, Judenau-Baumgarten, Klosterneuburg, Königstetten, Langenrohr, Mauerbach, Michelhausen, Neulengbach, Sieghartskirchen, Sitzenberg-Reidling, St. Andrä-Wördern, Stockerau, Traismauer, Tulbing, Tulln/Donau, Wien, Würmla, Zeiselmauer-Wolfpassing und Zwentendorf/Donau.

Eine Änderung gibt es unter anderem bei der Linie 442 (Tulln, Langenrohr, Michelhausen, Sieghartskirchen, Asperhofen, Neulengbach). Diese fährt ab Neulengbach-Stadt Bahnhof nun zwei Stunden länger, statt bis 18.05 Uhr verkehrt die Linie nun bis 20.05 Uhr bis Asperhofen. Zudem verkehrt die Linie künftig standardmäßig zum Tullner Bahnhof und nicht mehr zum Schubertpark.

Auch der Busplan in Richtung Laabental und Eichgraben weist einige Veränderungen auf:

Zur Verbesserung der Bahn-Anschlüsse gibt es minimale Anpassungen an den Abfahrtszeiten bei den Linien 455 (Eichgraben – Altlengbach – Hainfeld), 456 (Neulengbach – Altlengbach – Laaben) und 457 (Tullnerbach – Eichgraben – Altlengbach – Neulengbach).

Zusätzliche Fahrten gib es ab 13. Dezember bei der Linie 455 (Eichgraben – Altlengbach – Laaben – Klamm – Hainfeld): So ist eine zusätzliche Schülerfahrt ab Laaben Angermühle (6.29 Uhr ab) nach Hainfeld Bahnhof mit Anschluss nach Lilienfeld geplant.

An Werktag-Nachmittagen gibt es Zusatzfahrten ab Hainfeld, sodass zwischen 13.45 und 19.45 Uhr ein Stunden-Takt (bisher 2 Stunden, letzte Fahrt 18.45 Uhr) besteht. Außerdem verkehrt nun ein zusätzlicher Bus an Samstagen um 20.30 Uhr ab Eichgraben-Altlengbach Bahnhof bis Laaben Angermühle. Der Bahn-Anschluss in Hainfeld am Wochenende kann nicht mehr angeboten werden. Grund ist laut VOR die Fahrzeitverlängerung auf der Gesamtstrecke.

Anpassungen im Frühverkehr gibt es zudem beim REX um 4.24 Uhr ab Wien Westbahnhof nach Amstetten bzw. Kleinreifling (Zugnummer bisher 3292, neu 1600). Dieser verkehrt zwischen Wien und St. Pölten nun neu im Takt. Anpassungen im Minutenbereich waren erforderlich.