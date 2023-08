Mit mobiler „Velo-Stage“ zum Frequency unterwegs

Mit ihren besonderen Fahrrädern fielen die drei jungen Männer sofort auf. Die NÖN-Mitarbeiterin stoppte sogleich, um sie zu interviewen. „Wir sind auf dem Weg nach St. Pölten zum Frequency“, erklärte Jonas Skielboe. Er kommt ursprünglich aus Dänemark und ist Chef des Unternehmens „veloconcerts“. Mit ihm traten Manu Vera Tudela und Pascal Obermayer in die Pedale ihrer Fahrräder.

Das Unternehmen „Fahrradbühne“ wurde unter der Philosophie „Plug-and-Play“ gegründet. „Unsere VeloStage wird nach der Ankunft innerhalb weniger Minuten zur Bühne aufgeklappt“, erklärt Jonas Skielboe stolz. Das sei nachhaltig, sowohl was die Anfahrt zum Fest als auch die Bühne selbst betrifft, sagt der Chef des Unternehmens. Und: „Unsere Bühne verschwindet nach dem Ereignis spurlos.“ Bereits am Donnerstagmittag wurde die Fahrradbühne auf dem Frequency-Festival in St. Pölten aufgeklappt. „Zwölf Bands werden auf unserer Bühne auftreten“, erklärte Pascal Obermayer, dem die Betreuung der Velo-Bühne obliegt. Der gebürtige Peruaner Manu Vera Tudela ist Teammitglied und Musiker. Pascal Obermayer aus Lilienfeld ist für die Betreuung der Fahrradbühne zuständig.

Das Team helfe bei der Auswahl des besten Sound-Setups und die Lieferung der Fahrradbühne erfolge nach Auftrag in ganz Österreich. „Wir bauen die Bühne auf, helfen beim Soundcheck und kümmern uns dann auch um das Zusammenklappen nach der Veranstaltung“, erläutert der Chef der Velo-Bühne.

„Ich bin am Land groß geworden, und es ist mir ein Anliegen, dass Kultur und Konzerte für alle Menschen zugänglich gemacht werden. Am Berg, am Strand, in der Stadt, everywhere“, schildert der gebürtige Däne zu seiner Motivation, das Unternehmen zu gründen. (www.veloconcerts.com).