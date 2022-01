Firmen-Website wurde gehackt: Eichgrabener betrogen

Betrüger lassen wohl keine Möglichkeit aus, um nur irgendwie an Geld zu kommen. So dürften sich bislang unbekannte Täter in eine Website eines Eichgrabener Unternehmens gehackt und darauf einen Link für einen 24-Stunden-Installations-Notruf geschaltet haben. Dieser führte auf eine Soforthilfe-Seite, die sich schlussendlich als Fake-Seite herausgestellt hat.

Eine Frau aus Mödling kontaktierte die angegebene Nummer, weil ihr Onkel in Eichgraben die Hilfe eines Installateurs nach einem Wasserrohrbruch benötigte.

Kurze Zeit nach der Kontaktaufnahme kamen zwei Betrüger – etwa 30 Jahre mit südländischer Herkunft und deutschem Akzent – zum Wohnhaus des Opfers in Eichgraben und lockten ihm 400 Euro für die Materialbeschaffung heraus. Daraufhin wurde jeglicher Kontakt zum Opfer abgebrochen.

Fake-Seite rasch gelöscht

Das Geld war weg, der Schaden noch immer nicht behoben. Auch die Fake-Website war binnen kürzester Zeit gelöscht. Schließlich wurde Anzeige bei der Polizei erstattet, die die Ermittlungen zur Ausforschung der Betrüger aufnahm.