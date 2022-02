Gestohlener Opferstock aus Asperhofen tauchte wieder auf

Einen etwas ungewöhnlichen Fund machte ein Landwirt am vergangenen Wochenende in Siegersdorf: In seinem Acker entdeckte er eine Spendenbox. Er informierte gleich die Exekutive über seinen Fund. Diese stellte die Box, in der sich auch noch etwas Geld befand, sicher.

Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass die Box aus einer Kirche gestohlen worden sein dürfte – die Aufschrift „Kerze, Kirchenführer,... Spenden für die Kirche“ verweist darauf.

Aufgebrochen war der Opferstock allerdings nicht, Spuren von Aufbrauchversuchten sind jedoch darauf zu sehen. Der oder die Diebe dürften es wohl nicht geschafft haben, ihn zu öffnen, also schmissen sie ihn einfach weg.

Rasch konnte nach dem Fund geklärt werden, wo der Opferstock gestohlen worden war. Dieser stammt nämlich aus der Kirche in Asperhofen. Dort wurde er im November gestohlen, wir berichteten:

