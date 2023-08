EKiZ Neulengbach zieht Zwischenbilanz

Seit gut einem Jahr ist Gerlinde Blemenschitz-Kramer Obfrau des Eltern-Kind-Zentrums Neulengbach. „In den vergangenen Monaten war es ein bisschen ruhig um das EKiZ. Das hat damit zu tun, dass wir sehr mit organisatorischen Dingen beschäftigt waren“, erzählt die Neulengbacherin.

Da der alte Standort in der Ulmenhofstraße schon vor einiger Zeit aufgegeben werden musste und im Tanzzentrum kein Platz mehr für Aktivitäten war, wurde eine neue Unterkunft gesucht. Und gefunden. „Nach langer Suche haben wir in den tollen Räumlichkeiten des Stützpunktes des Roten Kreuz Neulengbach für unsere Angebote eine wunderbare Bleibe gefunden“, freut sich die Vereinsobfrau. In der neuen Rettungsbezirksstelle stehen Seminarräume mit allen technischen Möglichkeiten für Workshops, Vernetzungstreffen und andere Aktivitäten zur Verfügung. Die Zusammenarbeit mit Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Daniel Rauchecker und seinen Kolleginnen und Kollegen klappe wunderbar. Das EKiZ-Team hofft, längerfristig im RK-Haus bleiben zu können. „Bis wir eine eigene Bleibe gefunden haben“, so Blemenschitz-Kramer.

Auch am Campingplatz Finsterhof gibt es Aktivitäten von EKiZ. Veranstaltungen für kleinere Gruppen finden im Startraum in der Wienerstraße, dem Vereinssitz von EKiZ, statt.

Zu den Angeboten des Eltern-Kind-Zentrums gehören Basteltreff, Spielgruppe, Bewegungsangebote, Elternberatung und Workshops zu verschiedenen Themen. Die Mädchen-Jahresgruppe „Magische Mädchen“, die von der Raiffeisenbank gesponsert wurde, wurde Ende Juni mit einem Natur-Ritual abgeschlossen. Gerlinde Kramer-Blemenschitz: „Unser großer Traum wäre es, wenn wir jährlich alternierend ein solches Projekt für Buben und Mädchen anbieten könnten. Demnach wäre ab dem kommenden Herbst eine Jahresgruppe für Buben dran, allerdings fehlt uns ein durchführender Vater, der die Terminkoordination im Blick hat. Den Rahmen und die Abwicklung der administrativen Dinge würde wieder das ehrenamtliche Team des EKiZ übernehmen.“ Interessierte Väter können sich melden: info@ekiz-neulengbach.at.