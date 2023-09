Stefan Eisner schrieb mit seinen Söhnen Buch über „Magische Abenteuer“

Gemeinsam mit seinen Söhnen Niklas (12) und Florian (10) hat Stefan Eisner ein Buch über „Magische Abenteuer aus dem Laabental: Junge Helden“ geschrieben. „Die zwei haben Charaktere für die Geschichten erschaffen, die ich dann im Buch so agieren ließ, wie es meine Söhne beschrieben haben“, erzählt Eisner. Niklas und Florian haben sogar Zeichnungen von Personen und Gegenständen gefertigt, um sich eine bessere Vorstellung machen zu können. „Eine famose Idee war es, die Zaubersprüche in englischer Sprache zu schreiben“, ist Eisner überzeugt. Der Neustift-Innermanzinger freut sich auch darüber, dass er mit seinen Söhnen eine lustige und schöne Zeit erleben konnte, „in der wir uns viel nähergekommen sind“. „Gemeinsam haben wir viel gelacht und interessante Gespräche geführt“, so Eisner, der diese Zeit nicht missen möchte. Einige dieser Gespräche mit seinen Söhnen haben es sogar ins Buch geschafft. „Es geht um Liebe, Verrat und Vorurteile“, sagt er. Zum Schreiben gekommen ist er mit seinen Söhnen in der Pandemie, damals hat er schon die Geschichte „Der schwarze Drache von Innermanzing“ verfasst.

Ziel sei es auch zu zeigen, dass Eltern und Kinder gemeinsam Geschichten erfinden können und, dass das Lesen dann um so mehr Spaß macht. „Wir hoffen, dass vor allem jene die im Laabental und Umgebung auf ihre Kosten kommen, wenn sie das spannende Buch lesen. Es ist eine gute Lektüre zum Schulanfang.“

Mit Unterbrechungen haben die drei ein Jahr lang an diesem Fantasy-Buch mit mehreren hundert Seiten geschrieben. „Der Name 'Fantasy' sagt sehr viel aus. Geschichten über über fremde Welten sind fesselnder, man erwartet ständig, dass etwas Unerwartetes passiert, da man die Welt nicht so gut kennt. Fantasievolle Kinder sind oft kreativer und haben eine größere Vorstellungskraft“, meint Eisner, der diese Fähigkeit bei Kindern fördern möchte. „Es gibt hier fast keine Grenzen, alles ist möglich - ganz im Sinne des Buches kann jeder ein Held sein.“

Der Hunger nach fantastischer Literatur sei schließlich groß. „Es lag für uns auf der Hand ein Jugendbuch genau über dieses Thema zu schreiben. Ein Buch von Eltern und Jugendliche für Eltern und Jugendliche. Und selbstverständlich spielt es die Handlung im Laabental mit bekannten Orten“, so Eisner, der auch verrät, dass dieses Werk nur ein erster Teil ist.

Im Buch geht es um die Welt Terra, die um zwei Sonnen im Sternbild Kreuz des Südens kreist. Fauna und Flora unterscheiden sich kaum von der Erde, ebenso die geschichtliche Entwicklung der Bewohner. Terra ist allerdings von Elfen, Zwergen, Menschen, Trollen, Goblins, Orks und Fabelwesen, wie Drachen bevölkert. Die Geburt des Himmelskörpers unter einer zweiten Sonne eröffnet manchen Geschöpfen auf Terra eine Besonderheit – das Wirken von Magie. Grudi ein Orkmädchen muss nach einem Angriff auf ihr Dorf fliehen. Sie kommt nach Innermanzing und trifft dort Amiro, Fuxl, Mia, Floki und Lauza. Sie wissen nicht, dass sie vom Schicksal auserwählt sind, ihre Welt vor dem Bösen zu retten. Sie bestehen ihre ersten gemeinsamen Abenteuer und lernen langsam ihre neuen Kräfte kennen. Inzwischen hat Salasar ein Diener der bösen Oberhexe Walpurga von Xanten erkannt, dass Grudi eine der Auserwählten ist. Seine Diener General Zuke und der Baron von Kant bekommen den Auftrag das Orkmädchen, um jeden Preis zu fangen. Der Kampf um das Schicksal von Terra steht kurz bevor. Erhältlich ist das Buch auf Amazon.