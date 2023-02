Auch die Wienerwald-Narren gehen in die Zielgerade

Mit dem großen Umzug in Kirchstetten wurde der Fasching in der Region heuer eröffnet. Drei Faschingsumzüge stehen noch zum Ausklang der lustigen Zeit auf dem Programm.

„Die Parade“ geht diesen Freitag in Altlengbach über die Bühne. Veranstalter ist der Kulturverein „freikult“.

Auf Facebook gibt es ein witziges Video, mit dem die Werbetrommel für den Umzug gerührt wird. „Wir wollen, dass die Leute ohne großen Aufwand mitmachen können“, erzählt Horst Reschreiter.

St. Christophener Umzug wird filmisch festgehalten

Viele hätten zu wenig Zeit, um große Wägen zu bauen, daher setzt man auf kleinere Fahrzeuge, zum Beispiel auf Leiterwagen.

Die Faschingsnarren starten um 14 Uhr beim Hotel „Das Steinberger“ und marschieren gemeinsam bis zum Freizeitzentrum, wo es eine kleine Faschingsparty gibt. Weiterfeiern werde man dann in den Lokalen, so Reschreiter. So gibt es etwa im Cafe Viteck ab 16 Uhr ein Gschnas.

Feitlklub-Obmann Manfred Priesching und Tochter Clara freuen sich schon auf den großen Faschingsumzug in St. Christophen. Foto: privat

Nach vier Jahren Pause findet heuer wieder der große Narrenumzug durch das Ortszentrum von St. Christophen statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Feitlklub. Obmann Manfred Priesching freut sich, dass sich wieder über 30 Gruppen mit lustigen Themen beteiligen: Wellnesshühner werden durch den Ort flattern, Klimakleber werden festsitzen, und die WM in Katar spielt auch eine Rolle.

„Die Aufstellung der Faschingsgruppen beginnt um 13 Uhr in der Friedhofstraße, sodass gegen 14 Uhr mit dem Aufmarsch durch den Ort begonnen werden kann“, informiert Manfred Priesching, der beim Umzug gemeinsam mit Moderator Markus Schenkeli die Gruppen vorstellen wird.

Das bunte Faschingstreiben wird in Zusammenarbeit mit der NÖN auch filmisch festgehalten. Nach dem Korso gibt es eine Tombola mit tollen Preisen. Ab 16.30 Uhr gehört der ganze Ort den Faschingsnarren, Feierstimmung sind sowohl im „Born4Noarrn“-Partyzelt als auch in den Gasthäusern Lazelberger und Schmölz garantiert.

Straßensperre und Parkverbot

Im gesamten Ortskern St. Christophen, also an der Hauptstraße, Schulgasse bis Kreuzung Schubertgasse und Umfahrung bei der Trafik, bestehen am 18. Februar ab 13 Uhr eine behördlich genehmigte Straßensperre und ein Park- und Halteverbot.

Ebenfalls am Samstag gibt es einen Faschingsumzug in Eichgraben . Beginn ist bereits um 10 Uhr beim Sportplatz. Peter Hehenberger, Andreas Höbart und Kerstin Ullrich vom Organisationsteam freuen sich auf viele maskierte Einzelpersonen und Gruppen.

Ein fixes Motto gibt es nicht. Die Devise lautet: „Alles was Spaß macht, ist erlaubt“. Die Faschingsnarren marschieren vom Sportplatz zur Alten Gärtnerei, wo ab etwa 13 Uhr die Gemeinde zu einem Faschingsfest einlädt.

