Altlengbacher Senioren wurden geehrt

Obfrau Elfrieda Buchberger begrüßte bei der Eröffnung die Gäste, allen voran Bürgermeister Michael Göschelbauer, Vizebürgermeister Daniel Kosak, Teilbezirksobfrau Renate Boschmeier und Ehrenobfrau Helga Salzer. Im Rahmen des Seniorentages wurden an langjährige Mitglieder Ehrenurkunden übergeben. Geehrt wurden für zehn Jahre Michael Hartmann und Christine Parteder, für 15 Jahre Anna Käßmayer und Jutta Widl, für 20 Jahre Elfriede und Erich Bointner sowie Elfriede Hahn, für 25 Jahre Ingrid und Franz Hochreiter und Christine Scheibelmasser, für 30 Jahre Charlotte Badstöber, Inge Gastecker und Ehrenobfrau Helga Salzer und für 35 Jahre Christine und Franz Berger sowie Rosa Kahry. Das NÖs Senioren Ehrenzeichen in Bronze wurde an Walter Buchberger und Christine Schmidt überreicht.

Obfrau Elfrieda Buchberger berichtete auch über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und stellte das Programm für 2024 vor. Die neuen Jahresprogramme für 2024 wurden verteilt. Ein von Herrn Kunz gestalteter Film über Ausflüge, Reisen und Aktivitäten begeisterte.

Im Anschluss folgte der kulinarisch gemütliche Teil. Auch die ersten Anmeldungen für Theater und Ausflüge wurden getätigt.