„Tschelsie“ Berger lud zum Opening Clubbing .

Zum Opening Clubbing in der Theaterei lud Christa „Tschelsie“ Berger ein. In dem beliebten Treffpunkt mit nostalgisch–gemütlichem Flair gibt es in Zukunft nicht nur wie gewohnt Kulturveranstaltungen, sondern es sind private Feste, Clubbings oder Fotoshootings möglich.