Abschlussfest für die Leseratten in der Mediathek Asperhofen

Käthe Wolk (ganz links), Christine Erasimus (hinten Mitte) und Monika Maier-Zehetner betreuten die Kinder im Sommer in der Mediathek und freuten sich, dass zum Abschlussfest so viele Kinder kamen. Doris Pfeiffer nahm mit ihren Enkelinnen Franziska, Magdalena und Johanna die Preise der Tombolaverlosung entgegen und auch für die Anzahl der gelesenen Bücher wurden kleine Anerkennungen übergeben. Dominik Bruckner aus Grabensee ist Gewinner für schönste Zeichnung (in der Kategorie Kinder unter zehn Jahren).

