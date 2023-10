Neulengbacher Biogemüse: „Leider blieben die Käufer aus“

Brigitte Teichmeister hat sich nach längerer Überlegung im Frühjahr entschlossen, die Arbeit von Felix Hechtl weiterzuführen und damit weiterhin Bio-Gemüse im Herzen von Neulengbach anzubieten. Einzelne Beete wurden Hobbygärtnern und -gärtnerinnen überlassen.

Eine dieser Hobbygärtnerinnen ist Barbara Bürgmayr. Die Innermanzingerin war in der Vorwoche bereits mit dem Ernten der Erdäpfel beschäftigt. „Ich habe auch noch die roten Rüben zu ernten“, berichtete sie, während sie unermüdlich die Erdäpfelknollen aus der Erde holte. „Ich bin sehr zufrieden, die Ernte war heuer gut, ich habe genug für den Eigenbedarf“, sagt sie. Auch Petersilie sei noch abzuschneiden und als Vorrat für den Winter einzufrieren.

„Wir hatten eine durchwegs gute Ernte“, beschreibt Brigitte Teichmeister die Gartensaison, aber sie ist betrübt: „Wir hatten viel zu wenige Kunden, die Käufer für unsere tollen Gemüseangebote sind leider ausgeblieben.“ Das geerntete Gemüse wurde vielfach an „Foodsaver“ weitergegeben, die sie zu Sugos und dergleichen verarbeiteten oder an bedürftige Menschen verteilten. Teichmeister wollte noch eine Flugblattaussendung starten, um Käufer auf ihr Bio-Gemüse-Angebot aufmerksam zu machen, doch der Preis von etwa 300 Euro sei einfach zu hoch gewesen, erklärt sie.

Dabei waren die Betreiber im Frühjahr voller Tatendrang: Die Übersiedlung der Familie von Krems-Umgebung erfolgte nach dem Entschluss im Eiltempo, nachdem man eine Bleibe in Kirchstetten gefunden hatte. Und es mussten rasch noch fehlende Geräte und ein Folientunnel beschafft und alle Beete flott geharkt und angebaut werden. Gemeinsam mit Partner Herwig Stift und den Kindern ging es los, man baute viele Sorten Paradeiser, Chilis, Knoblauch, gelbe Schwertbohnen, viele, auch sehr seltene Salatsorten und 20 verschiedene Kürbissorten an.

Auf dem Feld gedeihen auch jetzt noch verschiedene Sorten an Salaten, Kräuter, Weißkraut und Rotkraut sowie Kohlrabi. Das späte Herbstgemüse kann jetzt noch gekauft werden, jeden Samstag ist der Verkauf von 7 bis 15 Uhr am Feld in Neulengbach-Au (Feld Mühlbauer) geöffnet.