Kinder gut betreut auf dem Sonnenkogl in Kirchstetten

Bereits zum 10. Mal wird das Angebot der Ferienbetreuung für Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf von der Kleinregion WIR umgesetzt. Acht Jahre davon findet die Betreuung auf dem Sonnenkogl bei Daniela Maleschek statt.

Ohne die Hilfe der beiden Hauptsponsoren Rotary Club Wienerwald und Raiffeisenbank Wienerwald, sowie der finanziellen Unterstützung der Gemeinden der Wienerwald Initiativregion wäre dieses Projekt nicht durchführbar. Bei einem Sponsoren-Frühstück in der Vorwoche konnten sich die Unterstützerinnen und Unterstützer und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von der Wichtigkeit des Projekts überzeugen.

Begonnen wurde mit der besonderen Ferienbetreuung vor zehn Jahren: Für sieben Kinder gab es drei Wochen lang eine Betreuung im Sonderpädagogischen Zentrum St. Christophen. Mittlerweile ist man mit 56 Betreuungsplätzen in fünf Sommerferienwochen am Sonnenkogl komplett ausgebucht. „Wir hatten heuer Anmeldungen ohne Ende“, berichtete Daniela Maleschek. Sie bietet Ferienbetreuung im tiergestützten Setting auf ihrem Therapiebauernhof in Doppel bei Kirchstetten.

Am Sonnenkogl verbringen die Kinder den ganzen Tag in der freien Natur und auf dem Bauernhof. Sie können Hasen streicheln, Ziegen füttern oder Pony striegeln. Die Betreuung im tiergestützen Setting ist für die Kinder ein besonderes Erlebnis, so dass viele sich bereits am Ende der Ferienbetreuung für das nächste Jahr anmelden, um ja einen Platz zu bekommen.