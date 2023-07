„Action“ bei der Feuerwehr Eichgraben

Am letzten Samstag im Juli lud die Freiwillige Feuerwehr zum Ferienspiel ins Feuerwehrhaus. Die zahlreichen Besucher genossen es, die Feuerwehr einmal hautnah zu erleben. Mit verschiedenen Stationen, lernten die Kinder spielerisch, was ein Feuerwehrmann alles zu tun hat. Neben den Wasserspiele mit der Einrichtung des HLF's konnten die Kinder eine simulierten Einsatz "Katze an Baum" absolvieren. Auch das Hebekissen sorgte für Staunen. Weitere Stationen waren die Malstation, und der Kran, mit dem es hoch nach oben ging. Bei der Pausenstation gab es eine Stärkung. Kommandant Andreas Buchschachner freute sich über den Besucheransturm und dankte allen Helfern für den freiwilligen Einsatz. Heuer machen die Eichgrabener Florianis erstmals keine Übungs-Sommerpause. Sowohl im Juli wurde eine größere Übung abgehalten und im August ist ebenfalls eine geplant. Ein besonderes Augenmerk wird heuer auf die Bekämpfung von Waldbränden gelegt.