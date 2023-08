Neulengbach: Kids haben gebastelt, repariert und die Feuerwehr besucht

Kunterbunt wurde in die Woche drei des Neulengbacher Ferienspieles gestartet: Beim Programmpunkt Kinderbasteln wurde wieder emsig gemalt, geklebt und mit Glitzer verziert. Bei der Veranstaltung „Tennis“ des UTC Ollersbach durften die Kinder die Schläger schwingen. Mit Bastel Gramm Böheimkirchen wurden Hund-Wandhänger gestaltet. Besonders beeindruckt waren die Ferienspielkinder vom Bundesheer. Zelte wurden aufgebaut, es durfte miteinander gefunkt werden und den Kindern wurde gezeigt, was beim Bundesherr alles gemacht wird. Dank des Vereins für die Geschichte von Neulengbach Umgebung und des Bundesheeres konnten die Kinder einen spannenden Tag verbringen. Im Reparicafé konnten die Kinder zusehen, wie defekte Elektrogeräte repariert werden und auch selbst Hand anlegen. Am Donnerstag wurde bei Familie Wallisch wieder fleißig gebastelt. Bei der Familie Wohlmuth erhielten die Kinder einen spannenden Einblick in das Bauernhofleben. Ebenfalls am Donnerstag fand von der Landjugend Neulengbach die Veranstaltung „Landwirtschaft begreifen“ statt. Der beliebte Nachmittag bei der Feuerwehr fand am Freitagnachmittag in St. Christophen statt. Dort bekamen die Kinder einen Einblick in die Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehr.

Mit der Anleitung von Bastel Gramm fertigten die Kinder Hund-Wandhänger. Foto: Stadtgemeinde

Mit Familie Wallisch wurde wieder geklebt und gebastelt. Foto: Stadtgemeinde

Beim Repaircafé durfte versucht werden, Geräte wieder flott zu machen. Foto: Stadtgemeinde

In Ollersbach durften die Mädels und Buben die Tennisschläger schwingen. Foto: Stadtgemeinde