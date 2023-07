Spannende Angebote für die Kids im Laabental

Im Laabental wird es nicht langweilig für die Kinder. Im Rahmen des Ferienspiels gibt es auch heuer wieder ein buntes Programm. In Altlengbach bekamen die Kinder einen Einblick in den Alltag der ASBÖ-Rettungsstelle, der Freiwilligen Feuerwehr Altlengbach sowie der Polizei Altlengbach. Bei einem Stationenbetrieb wurde ein Einsatzfahrzeug des Samariterbundes erkundet, mit der Feuerwehr durften die Kinder mit einem Einsatzschlauch löschen und die Polizei präsentierte ihre Einsatzausrüstung.

Außerdem konnten die Kinder bei der Firma Austria Shirt in Altlengbach ihre T-Shirts selbst bedrucken. Dieser Workshop ist seit Jahren sehr beliebt und die Nachfrage war auch heuer wieder hoch. Betreut wurden die Kinder von den geschäftsführenden Gemeinderätinnen Anita Fisselberger und Anita Zinner.

In Neustift-Innermanzing konnten die Kinder in der Bäckerei Simhofer lernen, wie man Gebäck formt. Ob Semmel, Kipferl oder Salzstangerl, die Kids waren unter der Anleitung von Gaby Schibich und Hannes Steigberger mit Eifer bei der Sache. Und viele Kinder hatten für einen Moment ihren Traumberuf gefunden. „Ich werde Bäcker“, meinten sie, als Gemeinderätin Sonja Hochgerner vorbeikam und die Kids mit einem Eis für die Backkünste belohnte.

Mittelalter-Welt war das Thema bei einem weiteren Ferienspiel in Neustift-Innermanzing. Unter Anleitung eines Spielleiters wurde exklusiv für die Kinder aus Neustift-Innermanzing ein zweitägiges mittelalterliches Abenteuer gestaltet. Im Rahmen dieses Ferienspieles erlebten die Kinder mit Rüstungen, Zaubersprüchen und Polsterwaffen zahlreiche Abenteuer. Sie mussten gegen einen riesigen Schotten kämpfen, Gedichte schreiben, einen Tanz einstudieren, Trollball und Wikinger-Schach spielen, ruchlose Räuber besiegen und dann auch noch ein Turnier bestreiten. Am Ende lernten sie einen mächtigen Zauber, der ihnen in einem epischen Endkampf half, die Welt vor dem bösen Zauberer zu retten. Zum Abschluss wurde noch gegrillt, gefeiert und Geschichten wurden erzählt.