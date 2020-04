Hohe Bäume, komplett ohne Äste und Rinde, werden vor dem 1. Mai traditionell mit Kränzen, Girlanden und Bändern geschmückt – aufgestellt werden sie von Vereinen und Organisationen im ganzen Land. Verbunden ist diese Tradition auch mit Feierlichkeiten, Bewachungs- und Umschneide-Aktionen. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen werden die Feiern aber heuer ausfallen.

Davon ist etwa auch die SPÖ Altlengbach mit ihren Maifeierlichkeiten betroffen. „Obwohl die politische Arbeit in der Partei und im Gemeinderat hinter den Kulissen unter größten Sicherheitsmaßnahmen weitergehen, müssen die groß angelegte Gebietsfeier, das traditionelle Maibaumaufstellen und der jährliche Hobbylauf für die ganze Familie abgesagt werden“, berichtet SP-Obfrau Anita Fisselberger.

Sie sieht den 1. Mai, den Tag der Arbeit, als Tag der Erinnerung: „Der Tag erinnert an den Kräfte raubenden Kampf der Arbeiterklasse für gesellschaftliche Weiterentwicklung – dies darf gerade in Krisenzeiten nicht vergessen werden, denn was in unserem Staat noch vor wenigen Monaten als sichere Selbstverständlichkeit galt, ist jetzt schon ganz anders: Wir sind – notwendigerweise – in unserer Bewegungsfreiheit beschränkt, wir müssen Abstand von unseren Lieben halten und auf viele andere Freiheiten momentan verzichten“, so Fisselberger. Aber nicht nur die Erinnerung an die Aufbruchsstimmung der Arbeiterbewegung solle am 1. Mai wiederbelebt werden, sondern auch der Gedanke an ein solidarisches Miteinander.

Maibaum mit Wünsche-Tafel

Auch die Maifeier mit Musik und Speisen für die Bevölkerung, die die Altlengbacher Gemeindeführung geplant hätte, musste abgesagt werden. Der Maibaum soll dennoch aufgestellt werden - zum ersten Mal auf der Kirchenwiese im Ortszentrum. „Der Baum wird der Bevölkerung gewidmet sein, die in dieser schweren Zeit unglaublich zusammengehalten hat“, so Bürgermeister Michael Göschelbauer. Außerdem werden die Menschen dazu aufgerufen, Zetteln, Postkarten, Zeichnungen oder Bilder mit ihren Gedanken und Wünschen aufzuschreiben. „Wir werden eine große Tafel beim Maibaum errichten, wo wir all diese Wünsche anbringen werden“, so Vize Daniel Kosak. Diese Wünsche können in den Postkasten der Gemeinde geworfen werden oder auch per E-Mail an gemeinde@altlengbach.at geschickt werden. Mitmachen können auch die Kinder.

Aus fällt auch die Maibaumfeier in Eichgraben – erstmals seit der Eröffnung des Wienerwaldmuseums im Jahr 1999. „Dieses Event hat für Eichgraben immer einen ganz besonderen Charakter. Für viele ist es der Saisonstart ins Museumsjahr sowie in das Veranstaltungsjahr“, erzählt der Obmann des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins Harald Frühauf, der sich die Obmannschaft mit Roland Kurzawa teilt.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dieser Veranstaltung mit Biergarten im Freien, Frühschoppen, Live-Musik und Maibaumklettern für Erwachsene und Kinder um einen Fixpunkt im Veranstaltungskalender handelt, gibt es auch keinen Ersatztermin. Wirtschaftlich gesehen, ist die Absage der Maibaumfeier zum Glück kein allzu großer Verlust. „Hier haben sich der Aufwand und der Erlös bei Schönwetter immer so ziemlich die Waage gehalten“, erzählt der Obmann. Die Hoffnung liegt jetzt beim Riesenflohmarkt, der immer am ersten Septemberwochenende über die Bühne geht. „Der Ausfall des Flohmarktes wäre ein großer Verlust“, so Frühauf. Und weiter: „Wir hoffen, dass wir bald Planungssicherheit haben, denn die Vorbereitungsarbeiten beginnen in den Sommermonaten.“

Keine Maibäume fürs Kommando

Ebenso wird die Tradition, vor den Feuerwehrhäusern einen Maibaum fürs Kommando aufzustellen, ausfallen. „Wir sind angehalten, das Feuerwehrhaus nur zu Einsatzzwecken und für Wartungsarbeiten zu betreten“, informiert Abschnittskommandant Franz Gruber. Versammlungen, groß angelegte Übungen und Treffen seien ebenso ausgesetzt beziehungsweise werden über Skype oder Teams abgehalten. Das decke sich mit der gesetzlichen Vorgabe. Das gleiche gelte für die traditionellen Florianifeiern, die ebenfalls heuer ausfallen, genauso wie die verschiedensten Bewerbe auf allen Ebenen der Feuerwehr. Verschiebungen werde es nicht geben. Bei den Festen sei man zum Teil am Überlegen, ob sich neue Termine finden lassen und ob die Bevölkerung die Feste nach der Krise annehme.

„Es ist schwierig, weil man noch nicht genau weiß, wie und wann es weitergeht. Schwierig ist auch, überhaupt einen Ersatztermin zu finden, denn man will keiner anderen Feuerwehr und auch keiner anderen Organisation in der Gemeinde in die Quere kommen“, so Gruber.