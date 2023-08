Feuerwehr Dornberg-Geigelberg feiert 90-Jahr-Jubiläum

Mit einem Grillabend und einem Festakt begeht die Freiwillige Feuerwehr Dornberg-Geigelberg ihr 90-Jahr-Jubiläum. Gefeiert wird am Samstag, 26. August, ab 16 Uhr sowie am Sonntag, 27. August, ab 9 Uhr im und beim Feuerwehrhaus. Zuerst geht die Festmesse über die Bühne, danach gibt es von Kommandant Andreas Bruckmayer einen Rückblick zur Geschichte der Wehr und im Anschluss folgen die Ansprachen sowie ein gemeinsames Essen.

Gegründet wurde die Feuerwehr am 9. Mai 1933 damals noch als Feuerwehr Dornberg-Geigelberg-Kronstein. Schon damals hatte die Wehr 22 Mitglieder — erster „Hauptmann“ war Johann Sturzeis, danach folgten bis heute weitere acht Kommandanten. „Drei Brände im Jahr 1932 waren ausschlaggebend die Wehr zu gründen“, berichtet Kommandant Andreas Bruckmayer. Brandstiftung soll damals der Grund gewesen sein — ein Täter wurde auch gefasst.

In den 90 Jahren, seit dem Bestehen der Wehr, hatten die Kameraden einige herausfordernde Einsätze zu bewältigen. „Die zwei Blitzeinschläge in Dornberg sind zwar schon länger her, waren aber durch die entstehenden Scheunenbrände die größte Herausforderung“, berichtet Bruckmayer. In letzter Zeit sei es in den vergangenen Jahren glücklicherweise zu keinen großen oder gefährlichen Einsätzen gekommen. „Da die Bevölkerung sehr umsichtig mit den Gefahren umgeht“, teilt der FF-Chef mit.

Allerdings sei der „Dornbergpass“ — wie ihn die Kameraden nennen — bei Schnee eine Herausforderung. „Das es oft unten in Geigelberg nur regnet, aber oben schon Schnee liegt und leider jedes Jahr einige Pkw hängen bleiben“, ergänzt Bruckmayer. Derzeit hat die Wehr 30 Mitglieder. Eines der Highlights ist für die Feuerwehr der jährliche Feuerwehrball. „Für uns ist es das Schönste, wenn die Freunde unserer Wehr unseren Ball besuchen und mit uns eine schöne Ballnacht verbringen“, so der Kommandant abschließend.