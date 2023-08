Feuerwehr Dornberg-Geigelberg feierte 90-Jahr-Jubiläum

Anlässlich des 90-jährigen Bestandsjubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Dornberg-Geigelberg wurde das traditionelle Grillfest der kleinen Wehr mit einem besonderen Festakt am Sonntag verbunden: Nach der Feldmesse, die Pfarrer Franz Dangl zelebrierte, überreichte Bürgermeister Harald Lechner Kommandant Andreas Bruckmayer eine Dank- und Anerkennungsurkunde für die 90-jährige verdienstvolle Tätigkeit der Freiwilligen in der Gemeinde.

Am Samstagnachmittag wurden traditionell zwei Spanferkel gegrillt, am Sonntag wurden die Gäste mit Schnitzel verwöhnt. Das Dessert konnte man aus einem reichen Angebot köstlicher Mehlspeisen wählen und viele Besucherinnen und Besucher freuten sich über die gute Stimmung sowie das lauschige Wetter hoch oben am Berg in Asperhofen.