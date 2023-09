Jubiläum: 125 Jahre Feuerwehr Raipoltenbach wird gefeiert

Auf Initiative des Dorfschullehrers Ferdinand Ramler wurde im Jahr 1898 in Raipoltenbach eine Feuerwehr gegründet. Ramler selbst wurde zum ersten Kommandanten gewählt. 28 Mitglieder zählte die FF damals.

Am 17. September laden die Floriani zur 125-Jahr-Feier ein. Anlässlich des Jubiläums bringt die Feuerwehr mit Kommandant Richard Kraus ihre erste Festschrift heraus, in der es einen Überblick über die Gründung und Entwicklung der Feuerwehr gibt - angefangen vom ersten Einsatz bei einem Brand in Markersdorf am 29. Juli 1898 über die Weihe einer Dampfspritze im Jahr 1926 bis hin zu der Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses im Jahr 1998 und der Gründung der Feuerwehrjugend im Jahr 1999. Auch eine Einsatzstatistik, ein Überblick über den aktuellen Mannschaftsstand und die aktuelle technische Ausrüstung sowie ein Rückblick auf die vielen Veranstaltungen im Lauf der Jahre sind in der Festschrift zu finden.

Ein Foto der Mannschaft im Jahr 1948. Foto: FF Raipoltenbach

Richard Kraus, der zehnte Kommandant der FF Raipoltenbach, erinnert auch an die schwierigen Bedingungen am Anfang, mit Krieg, Armut und Besatzung: „Die Feuerwehrmänner der ersten Stunde lebten und handelten in schwierigen Zeiten. Umso mehr ist der Wille und die Opferbereitschaft dieser Menschen hervorzuheben.“ Für Richard Kraus ist die 125-Jahr-Feier aber auch Anlass, um den jetzt tätigen Feuerwehrleuten, ihren Familien und allen Unterstützern zu danken. An die Jugend appelliert er, sich bei der Feuerwehr zu engagieren.

Eine Aufnahme aus dem Jahr 1948: Die Feuerwehrleute mit einem Dodge. Foto: FF Raipoltenbach

1958 entstand dieses Foto der FF Raipoltenbach. Foto: Foto Geiger/FF Raipoltenbach

Das Fest zum Jubiläum findet am Sonntag, 17. September statt. 9.30 Uhr Empfang der Ehrengäste, 10 Uhr Festakt mit Segnung der neuen Feuerwehrhelme. Musikalische Umrahmung: Singgruppe Raipoltenbach, Musikkapelle Neulengbach/Asperhofen