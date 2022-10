Spatenstich fürs Musikhaus in Kirchstetten

„Ich bin überzeugt, dass wir uns schon in ein paar Jahren hier an Ort und Stelle für eine würdige Eröffnung treffen werden“, so Bürgermeister Josef Friedl beim Spatenstich. Im Bild: Gemeinderat Stephan Zack, ein Vertreter der Firma DPM, Vizebürgermeister Thomas Meyer, Bürgermeister Josef Friedl, Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch, Trachtenmusik-Obmann Johannes Hölzl, geschäftsführender Gemeinderat Robert Winter, Andreas Aichberger und Patrik Edlinger (Aichberger Zt).

Foto: Marktgemeinde Kirchstetten