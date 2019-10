20 Jahre Stadterhebung – 50 Jahre Gemeindezusammenlegung: Diese beiden Jubiläen werden in Neulengbach kräftig gefeiert.

Nach der gelungenen Auftaktveranstaltung im Lengenbacher Saal folgen Veranstaltungen in allen ehemaligen Gemeinden: Konzerte, Führungen, Kraftplatz-Eröffnung, Leistungsschau der Feuerwehren, Rückblicke in verschiedensten Varianten. In der Rathaus-Aula sind eine Ausstellung und drei Kurzfilme zu sehen.