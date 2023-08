Weinkost der Altlengbacher Floriani bei Kaiserwetter

Da lachte das Herz von Kommandant Christian Franz Riegler und seiner Wehr — denn die Weinkost der Freiwilligen Feuerwehr Altlengbach ging bei Kaiserwetter über die Bühne und war ein voller Erfolg. Sowohl im Feuerwehrhaus, als auch bei den vielen Bier-, Wein- und Aperitifständen außerhalb des Feuerwehrhauses und natürlich auch in der Disco ging an allen drei Tagedie Post ab.

Bereits bei der Eröffnung am Freitag mit Bieranstich waren viele Besucherinnen und Besucher mit dabei. Auch das beliebte Gaudi-Fußballturnier, an dem alle Altlengbacher Vereine teilnahmen, lockte viele Gäste an. Den Turniersieg holten sich die Rettungsleute mit ASBÖ-Chef Florian Geissler vor dem Sportverein unter Obfrau Monika Herbich. Dazu wurde auch noch der 40er von Bürgermeister Michael Göschelbauer (ÖVP) gefeiert. An allen drei Tagen gab es Stimmungsmusik, die für eine volle Tanzfläche sorgte. Natürlich wurden die vielen Gäste auch kulinarisch mit Grillerei und Mehlspeisen bestens verköstigt.