Übung in St. Christophen: Halle gelöscht, Personen gefunden

Die jährliche Unterabschnittsübung der Feuerwehren des Unterabschnittes Süd wurde in diesem Jahr von der FF St. Christophen ausgearbeitet und am Anwesen der Familie Bauer-Riedl in Gamesreith abgehalten. Übungsannahme war ein Brand in einer Werkstätte mit mehreren vermissten Personen. Kurz vor 19 Uhr stiegen schwarze Rauchschwaden aus dem Hallengebäude und die Feuerwehren der Umgebung wurden alarmiert. Kurze Zeit später langten bereits die ersten Feuerwehrfahrzeuge am Übungsort ein und es hieß „Wasser Marsch“.

„Das Übungsszenario wurde von den 80 Mitgliedern der Feuerwehren Altlengbach, Innermanzing, Brand-Laaben und St. Christophen rasch abgearbeitet und nach rund einer Stunde konnte das Übungsende verkündet werden“, berichtet Kommandant Josef Breitenecker von der St. Christophener Wehr zufrieden.

Anschließend an die Übung wurde das Geschehen im Feuerwehrhaus St. Christophen bei Speis und Trank noch nachbesprochen. „Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Feuerwehrmitgliedern, besonders bei der Feuerwehr Ollersbach, die als Gastfeuerwehr am Geschehen teilnahm, weiters auch beim Roten Kreuz Neulengbach und bei allen, die sich bereit erklärt haben, ein Opfer darzustellen“, so Breitenecker. Er bedankte sich auch bei Christian Bauer und Michaela Riedl, die ihre Werkstätte für die Unterabschnittsübung zur Verfügung gestellt haben.

Christian Bauer und Michaela Riedl (v. l.), an deren Wohnort in Gamesreith die Übung stattfand, mit den sieben Personen, die sich für die Übung in die qualmende Halle begeben haben. Foto: Christine Hell

Die Einsatzkräfte vor der Halle in Gamesreith. Foto: privat

Beim Übungseinsatz wurde die Halle gelöscht. Foto: privat