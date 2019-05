„Ich freue mich sehr, dass so viele beim Feuerwehrjugendbewerb des Abschnittes Neulengbach teilgenommen haben“, gab Abschnittsfeuerwehrkommandant Franz Gruber bei der Siegerehrung am St. Christophener Sportplatz seine Freude kund. Fasziniert war Gruber auch von Teamgeist, Disziplin und kameradschaftlichem Umgang unter den Jugendlichen.

„Besonders das Miteinander von Betreuern und Feuerwehrjugend hat mich fasziniert“, so der Abschnittsfeuerwehrkommandant. Und auch die tolle Vorbereitungsarbeit des Jugendlagers durch die St. Christophener Kameraden lobte Gruber.

"Macht weiter so"

Neulengbachs Bankstellenleiterin Bettina Welke stellte sich mit einem Präsent im Wert von 1.200 Euro ein: „Die Raiffeisenbank Wienerwald hat zwei Kübelspritzen und einen Kriechtunnel für die Feuerwehrjugend finanziert. Die jungen Feuerwehrleute haben dieses Equipment bereits jetzt bei den Wettbewerben gut genützt“, freute sich Welke, sie habe mitverfolgt, mit welch‘ Enthusiasmus und Freude die jungen Leute am Werk waren.

„Mädels und Burschen, macht so weiter“, appellierte Bürgermeister Franz Wohlmuth. Er habe die Wettbewerbe mitverfolgt. „Ich bin echt begeistert von eurer Disziplin“, so der Neulengbacher Ortschef.

„Besonders das Miteinander von Betreuern und Feuerwehrjugend hat mich fasziniert“

„Ihr seid Teil der Erfolgsgeschichte unserer Feuerwehr“, fasste Feuerwehr-Bezirkskommandant Georg Schröder kurz zusammen, die Feuerwehr sei nach wie vor attraktiv, denn: „Die Mitgliederzahlen steigen stetig.“ Was an diesen Wettbewerben das Schönste gewesen sei, wollte Schröder von den Jugendlichen wissen: „Das Essen!“ Das sei ein sehr großes Lob an die St. Christophener Wirte, so Schröder, Essen sei bei den Florianis auch wichtig: „Ohne Mampf kein (Wett)kampf.“