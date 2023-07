Neulengbacher an der Spitze des NÖ-Tauchteams

Oberbrandinspektor Christian Pfeiffer aus der Feuerwehr Unterwolfsbach folgte 2022 dem langjährigen Kommandanten Friedrich Brandstetter nach. Stolz erzählte er von diesem hochspezialisierten und gefährlichen Dienst, der vor 60 Jahren als Folge der verheerenden Marchhochwässer 1962 ins Leben gerufen wurde. „Einsätze am, im und unter Wasser werden von Feuerwehrtauchern abgewickelt, unterstützt und gesichert.“ So wurden bei Hochwassereinsätzen, die durch die Klimakrise - national und im Katastrophenhilfsdienst auch international - immer häufiger werden, Feuerwehrmannschaften gesichert, und in Szenarien, „in denen die Wathose zu wenig Schutz bietet“, von den ausgebildeten Rettungsschwimmern Menschen aus Häusern und Tiere von Koppeln gerettet sowie treibende Güter, wie Container, geborgen.

Bei Unfällen auf dem Wasser dichteten Taucher leckgeschlagene Schiffe ab, um ein Sinken zu verhindern oder brachten Anschlagmittel an verschiedenen Fahrzeugen an, damit diese gehoben werden konnten; 2016 wurde ein 14 t Baustellendumper in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer aus dem Ennskanal bei St. Pantaleon an Land geholt. Auch kleinere Objekte, wie eine Pumpgun in der Donau oder eine in einen engen Brunnenschacht gefallene Rückschlagklappe holten Taucher aus dem Wasser. Sehr belastend sind die Einsätze im Zusammenhang mit Menschenbergungen: Großes mediales Echo hatte zum Beispiel 2004 die Suche nach fünf Vermissten, die in der Seegrotte in Hinterbrühl unter einem Ausflugsboot ertrunken waren. „Lebende Menschen finden wir – aufgrund der nötigen Anfahrtszeit – selten, und dann sind sie für ihr künftiges Dasein aufgrund des langen Sauerstoffentzuges schwerst beeinträchtigt“, bedauert Pfeiffer. „Aber die Angehörigen sind immer dankbar, dass sie ihre Lieben wenigstens zurückbekommen, um sie zu bestatten.“

Voraussetzungen für ein solch umfassendes Einsatzspektrum im trüben, kalten Wasser, „in dem man häufig die Hand nicht vor den Augen sieht“, bei oft schwierigen und gefährlichen Strömungsverhältnissen, sind absolute körperliche Fitness, Teamgeist, starke Nerven sowie eine stufenweise modulare Ausbildung, die nicht weniger als 1.850 Stunden umfasst. „Aber Frauen - 2022 trat die erste Dame diesen Dienst an - und Männer, die sich der Aufgabe stellen wollen, sind herzlich willkommen“, betont der Unterwolfsbacher Kommandant seiner Elitetruppe.