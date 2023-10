Pflegeheim Kirchstetten: „Wie evakuiert man richtig?“

Im Juli kamen bei einem Brand in einem italienischen Seniorenheim sechs Menschen ums Leben. Die Opfer starben teilweise an Rauchvergiftung. Weitere 81 Bewohner wurden mit zum Teil schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Ein Horroreinsatz für Feuerwehr und Rettung. Mit diesem schrecklichen Unglück im Hinterkopf befassten sich die Totzenbacher Florianis wie so oft in den vergangenen Jahren als Ausbildungsschwerpunkt des Monats mit der Situation im Pflegeheim Clementinum. Bei einer Begehung wurden die Brandmeldeanlage, die Löscheinrichtungen und die Fluchtwege unter die Lupe genommen.

Bei der anschließenden theoretischen Schulung waren „Das Verhalten im Brandfall“ und „Wie evakuiere ich richtig?“ die Themen. „Das Pflegeheim mit seinen rund 150 Bewohnern ist ein sehr sensibler und wichtiger Einsatzbereich für uns. Da kann es um Sekunden gehen, um Menschenleben zu retten“, sagt Kommandant Matthias Furtner. Daher seien Übungen und Schulungen in diesem Bereich sehr wichtig.