Asperhofen: Heizraum geriet in Brand

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Dichter Rauch drang aus dem Gebäude, als die Kameraden der Feuerwehren Asperhofen und Siegersdorf beim Einsatzort in Großgraben eintrafen. Im Heizraum eines Hauses war in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen. Dieser stand bereits in Vollbrand. Umgehend ging der Atemschutztrupp vom Rüstlöschfahrzeug mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. „Durch das rasche Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Räume sowie den Dachstuhl verhindert werden“, berichtet die Feuerwehr über den Einsatz.

Mit einem Druckluftbelüfter konnte der Rauch aus dem Haus entfernt werden, auch das Brandgut wurde ins Freie gebracht, um dieses ablöschen zu können.

Zum Abschluss wurden mehrere Nachkontrollen, diverse Aufräum- und Reinigungsarbeiten durchgeführt, bevor der Einsatz nach vier Stunden beendet werden konnte.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.