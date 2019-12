Am Sonntag wurde die FF Maria Anzbach zu einem Brandeinsatz alarmiert: Flurbrand/Komposthaufenbrand wurde gemeldet.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte Brandgeruch und einen Feuerschein wahrgenommen und ist diesem auch nachgegangen. Er bemerkte im Garten des Nachbarn, dass der Komposthaufen lichterloh brannte und alarmierte umgehend die Feuerwehr via Notruf.

Die FF Maria Anzbach rückte mit allen Fahrzeugen und insgesamt 18 Leuten zur Einsatzstelle aus.

Aus unbekannter Ursache war ein Komposthaufen hinter dem Wohnhaus in Brand geraten. Ein Baum stand ebenfalls in Brand. Daneben aufgeschichtetes Holz hatte ebenfalls bereits zu brennen begonnen.

Unter schwerem Atemschutz wurde der Brand gelöscht. Der Komposthaufen musste noch auseinander geräumt werden, um sämtliche Glutnester auch ablöschen zu können.

Zusätzlich wurde auch ein Blecheimer mit heißer Asche gelöscht.

Anschließend wurde noch mittels Wärmebildkamera alles nachkontrolliert. "Da in unmittelbarer Nähe noch ein zweiter Holzstoß war, ist es nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Nachbar nicht so vorbildlich reagiert hätte und den Feuerwehrnotruf abgesetzt hätte", betont ein Feuerwehrmann.

Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Vorfalles nicht zu Hause.