Brand in Eichgraben rasch gelöscht

Ziemlich genau vor einem Monat wurde die Feuerwehr Eichgraben zu einem Waldbrand in der Finsterleitenstraße alarmiert, am Sonntag schrillten erneut die Alarmglocken wegen eines Waldbrandes, diesmal in der Herrgottswinkelstraße. Neben der Feuerwehr Eichgraben rückten auch die Kameraden aus Altlengbach, Maria Anzbach und Unter-Oberndorf aus.

„Es kam aus unbekannten Gründen auf einer Fläche von circa 100 Quadratmetern zu einer Feuerentfachung des Unterholzes, welche jedoch umgehend gelöscht werden konnte“, berichtet die Feuerwehr, die im Zuge dessen aufgrund der Trockenheit auf die aktuelle Waldbrandverordnung hinweist.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden