Zu einem Brandeinsatz wurde die Feuerwehr Totzenbach am Freitagabend gerufen, 20 Mann rückten hinter die örtliche Pfarrkirche aus. Aus unbekannter Ursache fing laut Feuerwehr der Lageplatz für den kompostierbaren Friedhofsabfall zu brennen an. Der Brand in kürzester Zeit gelöscht werden.