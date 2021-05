Ein Trafobrand in der Linzerstraße am Montagnachmittag rief die Feuerwehren Purkersdorf, Gablitz, Tullnerbach und Wolfsgraben auf den Plan. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes fing der Trafo nahe des Forstinger zu brennen an. Ein Passant bemerkte den Rauch und alarmierte die Einsatzkräfte, die das Feuer rasch löschen konnten. „Für die Löscharbeiten, die mit Schaum und CO2 durchgeführt wurden, musste auch kurz der Strom abgeschaltet werden“, informiert Kommandantstellvertreter Georg Nemetz.