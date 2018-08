Aufatmen durften die St. Christophener Florianis, denn der Regen am Wochenende fiel nicht gar so heftig aus wie vorhergesagt.

Parkfest in St. Christophen: Trotz Regen ein Erfolg .

Am Freitag spielten die Donauprinzen, am Samstag wurde auch bei Regen fleißig zur Musik der „Schwoazstoaner“ getanzt. Am Sonntag sorgte die Trachtenmusikkapelle Kirchstetten für Unterhaltung. Die Besucher wurden mit frisch zubereiteten Feuerflecken, Schnitzeln und verschiedenen Grillspezialitäten verwöhnt.

Kommandant Josef Breitenecker und Stellvertreter Gerhard Wagner freuten sich auch über den Besuch der Pfarrer Wieslaw Tracz und Boguslaw Jackowski sowie Abordnungen der Polizei Neulengbach und der Autobahnpolizei Altlengbach.