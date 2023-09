Siegersdorfer Heuriger war ein voller Erfolg

Das ideale Wetter für ihren Heurigen hatten die Siegersdorfer Floriani in der Halle von Familie Stöger. Am Freitag spielten die Romantiker und Jongleur Jonny sorgte zusätzlich für beste Unterhaltung. Am Samstag startete das Fest mit einem Oldtimertreffen, am Abend spielten die Strizis auf. Am Sonntag gab es für die kleinen Gäste zusätzlich zur Hüpfburg eine Kinderdisco, am Abend endete das Fest mit der Hauptverlosung und der Übergabe des goldenen Wiener Philharmonikers, welcher vom Siegersdorfer Baumeister Josef Szabo gespendet wurde. Die Siegersdorfer Floriani freuten sich über ein rundum gelungenes Fest. Sieger beim 9. Silber-Kuppel-Cup wurde Johannesberg, gefolgt von Siegersdorf und Stössing.

Franz Langstadlinger, Daniela Aderhold, Toni Trapl, Franz und Gertrude Langstadlinger und Kathi Donner kaufen bei Clemens Langstadlinger Lose für die Tombola. Foto: Monika Dietl

Kommandantstellvertreter Christoph Sturzeis, Verwalter Oliver Stofner und Kommandant Leopold Bichler stießen mit einem Achterl auf den gelungenen Abend an. Foto: Monika Dietl

Carmen Agl war eine der vielen fleißigen Kellnerinnen. Foto: Monika Dietl