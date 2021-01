Die Mitglieder der Feuerwehr Brand-Laaben wählten am Freitag nicht wie gewöhnlich in einem Gasthaus, sondern im Feuerwehrhaus ihr neues Kommando. „Trotzdem war die Wahlbeteiligung enorm hoch. Gerade jetzt heißt es Abstand halten, aber noch mehr zusammenhalten“, sagt Kommandant Dieter Daxböck. Er stellte sich genauso wie sein Stellvertreter Christian Punz erneut zur Wahl und wurde einstimmig wiedergewählt. Zum Verwalter wurde Armin Kotlaba bestellt. „Ich freue mich über dieses große Vertrauen“, sagt der Kommandant, in dessen Familie es schon seit Generationen Feuerwehrmänner gibt. „Die Feuerwehr ist für uns eine Herzensangelegenheit“, bringt es Daxböck auf den Punkt.

Bereits sein Vater, Altbürgermeister Leopold Daxböck, war zehn Jahre Kommandant. Dieter Daxböck selbst steht ebenfalls seit einem Jahrzehnt an der Spitze der Wehr. Er geht bereits in seine dritte Periode als Kommandant. In seiner Familie helfen alle bei der Feuerwehr mit, Bruder Matthias ist Gruppenkommandant, seine Tochter Celina ist bei der Feuerwehrjugend tätig und seine Gattin Sandra hilft bei jeder Veranstaltung, wie dem Feuerwehrfest mit. Warum er sich wieder zur Verfügung stellt? „Ich habe eine großartige Mannschaft hinter mir, alle ziehen an einem Strang. Jeder erfüllt seine Aufgabe bestens, sonst geht es nicht“, sagt Daxböck.

In seiner Ära wurde die Jugendfeuerwehr gegründet und ein Meilenstein seiner Arbeit ist das neue Feuerwehrauto, das bereits im Einsatz ist. „Für diese Investition von 430.000 Euro möchte ich mich bei allen bedanken. Bei meinen Kameraden, bei der Gemeinde und beim Land. Sonst wäre diese Investition nicht zu stemmen“, so der Kommandant, der sich freut, dass die Wehr nun für alle Einsätze gerüstet ist. Das neue HLF 3 ist die größte Anschaffung in der Geschichte der Feuerwehr Brand–Laaben.