Brandalarm in Tiefgarage in Maria Anzbach

Zu zwei Brandeinsätzen kam es am Freitag in Maria Anzbach. „Rauch in Tiefgarage“ lautete der Alarm um die Mittagszeit. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und unter Atemschutz wurde eine Erkundung mit Hilfe der Wärmebildkamera in der ganzen Tiefgarage durchgeführt. „Es wurde kein Brand gefunden“, so die Information der Feuerwehr Maria Anzbach. Die Tiefgarage wurde belüftet. Auf Anordnung der Polizei wurden die KFZ aus der Tiefgarage entfernt. Anschließend wurde erneut, mit Hilfe der Wärmebildkamera, die Tiefgarage nach einem Brand abgesucht. Bei den Ermittlungen durch die Polizei wurde festgestellt, dass ein altes Auto in der Garage gestartet wurde, das die Rauchentwicklung verursacht hatte. Unterstützt wurde die FF Maria Anzbach bei diesem Einsatz durch die Feuerwehren Unter-Oberndorf und Eichgraben.

Schon in der Früh hatten die Maria Anzbacher Floriani einen Einsatz: Sie wurden wegen eines Brandes in der Tannenhofstraße alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort war kein Brand mehr feststellbar. Der Brand von Elektrogeräten war bereits vom Hausmeister gelöscht worden. Es wurde eine Kontrolle mit Hilfe der Wärmebildkamera vorgenommen und das Brandgut ins Freie gebracht.